Хельсинки, 28 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Дрова для отопления своих домов зимой вынуждены запасать из-за энергетического кризиса жители Финляндии. Об этом 28 декабря сообщает агентство Reuters.

Пьер Эдуард Фрер. Растопка печи (фрагмент)

Уточняется, что, кроме этого, часть жителей Финляндии ведёт переоборудование своих жилищ для снижения потребления энергии и запасается горелками, тепловыми насосами и солнечными батареями.

При этом эксперты указывают, что из-за энергетического кризиса цены на дрова также увеличились.

«Финляндия раньше экспортировала треть потребляемой энергии из России, а сейчас мы близки к нулю», — рассказал глава департамента энергетики и климата в министерстве экономики и занятости Финляндии Рику Хуттунен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководство Евросоюза намерено в 2023 году принять новый закон о мерах повышения энергоэффективности.