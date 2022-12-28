Reuters: жители Финляндии запасаются дровами для отопления своих домов
Reuters: жители Финляндии из-за энергетического кризиса вынуждены запасаться дровами для отопления
Хельсинки, 28 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Дрова для отопления своих домов зимой вынуждены запасать из-за энергетического кризиса жители Финляндии. Об этом 28 декабря сообщает агентство Reuters.
Уточняется, что, кроме этого, часть жителей Финляндии ведёт переоборудование своих жилищ для снижения потребления энергии и запасается горелками, тепловыми насосами и солнечными батареями.
При этом эксперты указывают, что из-за энергетического кризиса цены на дрова также увеличились.
«Финляндия раньше экспортировала треть потребляемой энергии из России, а сейчас мы близки к нулю», — рассказал глава департамента энергетики и климата в министерстве экономики и занятости Финляндии Рику Хуттунен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководство Евросоюза намерено в 2023 году принять новый закон о мерах повышения энергоэффективности.