Москва, 28 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Председатель правления Газпрома Алексей Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания 28 декабря рассказал о достижениях в поставках газа в Китай.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Мы приняли решение, что в декабре 2022 года будем поставлять газ в Китай с превышением суточных контрактных обязательств. Максимальное превышение составило 18,7%», — приводятся слова Миллера в опубликованной стенограмме предновогоднего совещания.

Также Миллер добавил, что сегодня, 28 декабря, будет установлен новый суточный рекорд поставок газа в Китайскую Народную Республику.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание Foreign Affairs назвало причины победы Российской Федерации и Китайской Народной Республики в борьбе с санкционной политикой Соединенных Штатов Америки.