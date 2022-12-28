Ташкент, 28 декабря, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Россия и Узбекистан сотрудничают, чтобы противостоять распространению террористов в Среднеазиатском регионе. Об этом 28 декабря заявил в Ташкенте в ходе круглого стола посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

«Мы с узбекскими партнёрами со схожих позиций оцениваем ситуацию с безопасностью в Центральной Азии. Одной из ключевых угроз в этой связи видится опасность перетока террористов из Сирии, Афганистана и других горячих точек в регион», — сказал Мальгинов.

Он добавил, что проблемы возникают и из-за торговцев наркотиками, которые подступают с юга. Посол сравнил наркотические вещества с химическим оружием массового поражения.

Мальгинов также обратил внимание, что в Афганистане продолжают действовать боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие сообщества террористов.