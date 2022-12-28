Вена, 28 декабря, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Лишь четверть жителей Австрии уверены в завтрашнем дне, сообщает 28 декабря социологический институт IMAS.

Иоганн Генрих Фюссли. Молчание (фрагмент)

По данным опроса, лишь 26% граждан Австрии уверены в завтрашнем дне, такой низкий показатель фиксируется уже третий раз подряд. Кроме того, 32% жителей Австрии настроены скептически, более трети выразили обеспокоенность в связи с развитием ситуации в 2023 году.

Согласно исследованию, большинство респондентов назвали инфляцию и подорожание жизни самыми важными проблемами.

Что касается пожеланий на следующий год, то четверть опрошенных желают, прежде всего, здоровья себе и своим близким. Более 20% хотели бы, чтобы их личная жизненная ситуация сложилась более удачным образом, 16% жаждут мира на Украине и прекращения роста инфляции. И лишь 2%, согласно опросу, хотят защиты окружающей среды и климата.

Напомним, традиционное исследование перед Новым годом IMAS проводил с 9 ноября по 1 декабря 2022 года. Опрос проводили среди более тысячи граждан Австрии в возрасте от 16 лет.