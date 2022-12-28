Брюссель, 28 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Расследование обвинений членов Европарламента (ЕП) во взяточничестве должно проводиться без «какого-либо вмешательства» со стороны правительства Бельгии. Об этом 28 декабря газете Financial Times заявил министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн.

(сс) Claudia Schillinger Здание Европейского парламента

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Он также отметил, что масштаб расследования коррупционного скандала с участием членов ЕП соответствует проведению крупных расследований по делам, связанным с организованной преступностью, и является беспрецедентным для страны. При этом Ван Квикенборн считает подкуп членов Европейского парламента «уникальным явлением» для службы гражданской разведки Бельгии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Бельгии в рамках расследования дела о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре были арестованы бывший евродепутат Пьер-Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини. По версии следствия, представители Европарламента получали деньги и дорогие подарки взамен на обещания влиять на политические решения.

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Кроме того, из-за обвинений в коррупции была отстранена от должности заместитель руководителя Европарламента Ева Кайли. Ранее её исключили из греческой партии ПАСОК — «Движение перемен», а власти Греции заморозили активы вице-председателя Европарламента. 11 декабря суд принял решение о её аресте.

На прошлой неделе подозреваемые по уголовному делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре начали давать признательные показания. Так, Ева Кайли подтвердила передачу пачек евро отцу в Брюсселе. Он должен был спрятать крупную сумму наличных, которые раньше хранились в её квартире, но был задержан полицией в отеле.