Москва, 28 декабря, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Негативные прогнозы аналитиков из стран Запада о ситуации в российской экономике не сбылись. Об этом 28 декабря заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе правительственного заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Подводя предварительные итоги года в экономике, можно сказать, что негативные прогнозы многих экспертов, западных аналитиков не сбылись», — сказал он.

При этом Мишустин отметил, что, согласно данным Минэкономразвития, за 11 месяцев снижение валового внутреннего продукта России составило только около 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Также глава правительства РФ указал, что в ряде сфер имеются положительные показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее закон, согласно которому в 2023 году правительство России получит право конвертировать доли участия страны в международных финансовых организациях в долговые обязательства, чтобы не допустить введения санкций против них, подписал президент РФ Владимир Путин.