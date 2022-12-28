Президент Киргизии потребовал составлять меньше документов на русском языке
В Киргизии нужно создать условия, чтобы жители могли свободно общаться на госязыке — Жапаров
Бишкек, 28 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров считает, что нельзя вести документооборот в республике только на русском языке. Об этом он 28 декабря заявил на заседании правительства страны.
«Неправильно, являясь киргизами, вести документооборот только на русском языке. Доля государственного языка в документообороте должна быть не ниже 50%», — заявил президент.
Он потребовал создать условия для того, чтобы жители Киргизии могли свободно общаться и писать на государственном языке. Жапаров считает, что это должно стать одним из главных направлений в работе правительства.
«В республике живут представители более 100 этносов, государственный язык должен стать основой для объединения», — подчеркнул глава государства.
Напомним, русский язык в Киргизии, согласно конституции, является официальным языком.