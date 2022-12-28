Бишкек, 28 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров считает, что нельзя вести документооборот в республике только на русском языке. Об этом он 28 декабря заявил на заседании правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Садыр Жапаров

«Неправильно, являясь киргизами, вести документооборот только на русском языке. Доля государственного языка в документообороте должна быть не ниже 50%», — заявил президент.

Он потребовал создать условия для того, чтобы жители Киргизии могли свободно общаться и писать на государственном языке. Жапаров считает, что это должно стать одним из главных направлений в работе правительства.

«В республике живут представители более 100 этносов, государственный язык должен стать основой для объединения», — подчеркнул глава государства.

Напомним, русский язык в Киргизии, согласно конституции, является официальным языком.