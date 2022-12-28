Рим, 28 декабря, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Италия будет поставлять оружие киевскому режиму в рамках шестого пакета помощи, учитывая собственные запасы. Об этом заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто в интервью, опубликованном 28 декабря газетой Il Messaggero.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия

«Поставка должна быть совместима с возможностью иметь это оружие и передать его Киеву в исправном состоянии. Вы не найдёте ракеты в супермаркете, как банку Nutella, это сложные системы, требующие длительное время на производство», — сказал министр.

Он отметил, что шестой пакет ещё не начали формировать. Поставки систем ПВО планируется делать таким образом, чтобы не оставить Италию без снабжения.

Напомним, правительство Италии 1 декабря приняло постановление о продолжении помощи киевскому режиму, в том числе вооружением. Список оружия, которое поставляется на Украину, засекречен.