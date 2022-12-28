Москва, 28 декабря, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала российских граждан не игнорировать плохое самочувствие, несмотря на занятость перед Новым годом. Об этом глава ведомства заявила в интервью телеканалу «Россия-24».

Ян Стен. Больная женщина

«Нужно обязательно обратиться к врачу. Коварный грипп дает очень серьезные осложнения, и может стремительно развиваться, и, конечно, он очень заразный», — отметила Анна Попова.

Роспотребнадзор наблюдает снижение заболеваемости гриппом в России на 7% по сравнению с прошлой неделей, но это может быть связано с тем, что жители стали реже обращаться за медпомощью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор назвал ситуацию с гриппом и коронавирусом в России управляемой. Глава ведомства сообщила, что можно сказать совершенно четко, что в том варианте, в котором сегодня распространяется коронавирус и грипп, ситуация управляемая и не требует каких-то экстраординарных мер.