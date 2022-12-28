Москва, 28 декабря, 2022, 12:07 — ИА Регнум. «Аэрофлот» сможет использовать иностранные самолеты Boeing и Airbus еще более семи лет. Об этом «РБК» заявил генеральный директор компании Сергей Александровский.

Mathieu Marquer Самолёт Airbus A340

По словам Александровского, в настоящий момент средний возраст самолетного парка «Аэрофлота» составляет семь лет, что позволит компании эксплуатировать иностранные самолеты даже после 2030 года.

«Тем лучше для нас, чем больше мы сохраним в летной годности импортных самолетов. Это тоже наше конкурентное преимущество. Государство не снимало с нас задачу обеспечения транспортной доступности», — сказал гендиректор.

Стоит отметить, что на 1 декабря 2022 года за «Аэрофлотом», по данным компании, числилось 180 самолетов, в расписании из них задействовано около 150 единиц.

Напомним, после начала спецоперации на территории Украины западные страны ввели запрет на поставку в Россию новых самолетов и запчастей к ним. Из-за этого «Аэрофлот» не смог получить 15 из 22 заказанных ранее самолетов Airbus A350–900.