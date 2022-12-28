Москва, 28 декабря, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости 28 декабря рассказал о своем отношении к уехавшим гражданам РФ, желающим стране поражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества… Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал», — считает Медведев.

Также государственный деятель высказал мнение, что таких лиц необходимо отрезать от возможностей возвращения в Россию, а так же от всех источников дохода в стране.

«Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния <…> через амнистию или помилование», — заключил Дмитрий Медведев.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Медведев призывал продвигать IT-продукцию Российской Федерации на международные рынки дружественных стран.