Москва, 28 декабря, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Рассуждать о том, каким мог стать СССР сегодня, некорректно, заявила 28 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Дипломат отметила, что определённый исторический процесс «привёл к такой реалии, к такому явлению, как СССР».

«Поэтому говорить о том, а могло ли быть нечто подобное, например, в XIX веке или в V тысячелетии до нашей эры, я бы не стала, — сказала Захарова. — Есть история. Это процесс».

По её словам, антинаучно фантазировать на тему, «а когда, если, что могло бы быть и будет ли».