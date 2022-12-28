Токио, 28 декабря, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В течение скорого времени Япония впервые с мая 2022 года получит партию российской нефти. Об этом 28 декабря сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные о передвижении судов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По информации агентства, оно провело анализ этих данных и узнало, что ранее загруженный нефтью на объекте «Сахалин-2» на российском Дальнем Востоке танкер «Залив Байкал» уже движется в сторону Японии.

При этом уточняется, что страна восходящего солнца не получала нефть из России с мая уходящего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря аналитик шведского банка Handelsbanken Кристиан Копфер заявил, что существенного роста цен на нефть ожидают в Швеции в связи с решением России запретить поставки этого вида сырья в страны, которые установили ценовой потолок в отношении российских энергоносителей.