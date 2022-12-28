Москва, 28 декабря, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Россию могут запретить ввоз компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. Такая возможность в настоящее время обсуждается в российском правительстве. Об этом 28 декабря сообщает «Коммерсантъ».

Винченцо Кампи. Торговцы дичью

Уточняется, что с подобной инициативой выступила российская компания ICL. Как отмечено в письме гендиректора ООО «Айсиэл Техно» Евгения Степанова, направленном 8 декабря главе Минцифры Максуту Шадаеву, такая мера позволит «освободить российский рынок от компаний, отказавшихся работать в России, и увеличить долю российской вычислительной техники до 50%».

Читайте также: Параллельный импорт вернул в Россию популярные ноутбуки

Также ICL предлагает правительству стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы 20-процентного кешбэка для граждан. Кроме того, отмечают в компании, стоит предусмотреть выдачу льготных кредитов на закупку отечественной техники дистрибьторами для её дальнейшей реализации.

В Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники считают, что ограничения на импорт негативно повлияют на доступный ассортимент, необходимый для удовлетворения спроса. По мнению экспертов, это может дестабилизировать ситуацию на рынке, увеличив объёмы продукции, поступающей в Россию нелегально.

В Минцифры РФ считают, что увеличения спроса на российскую продукцию нужно добиваться «за счёт конкурентных решений, а не запретом импорта».

Ранее по теме: Минцифры оценило в 700 млрд рублей потери IT-компаний после ухода из России

«Мы прорабатываем возможность точечной настройки механизма параллельного импорта по сегментам», — отметили в Минпромторге России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информированный источник заявил «Известиям», что в Россию возобновлён ввоз ноутбуков, которые перестали поставлять в страну весной из-за санкций. В том числе, по его словам, по параллельному импорту в РФ снова поставляют технику фирм HP, Lenovo и Asus.

Напомним, ранее с параллельным импортом компьютерной техники в России наблюдались сложности. Процесс затруднялся из-за скачков цен в связи с изменением курса доллара и непонимания, какие модели будут востребованы пользователями.