В США опубликовали стратегию эскалации ситуации в противостоянии с Россией
Вашингтон, 28 декабря, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Доклад о стратегии эскалации Соединённых Штатов в противостоянии с Россией выпустила накануне католического Рождества корпорация RAND, являющаяся обслуживающим американские военные ведомства аналитическим центром. Документ 28 декабря проанализировала обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.
Отмечается, что в стратегии главной целью властей США в нынешнем кризисе, как считают эксперты RAND, названа возможность «наказывать» и «сдерживать» Россию, но делать это таким образом, чтобы у Москвы не было повода для использования ядерного оружия и ситуация не привела к полномасштабной войне НАТО и РФ.
Также указывается, что в докладе корпорации ответственность за новый виток эскалации ситуации на Украине уже традиционно для Запада возлагается на Россию, чтобы выставить действия США и остальных стран Запада якобы только «защитой».
При этом американские аналитики не рассматривают вариант нанесения Россией удара по территории США и применение Москвой ядерного, биологического или химического оружия. И рассуждают только об ограниченном неядерном ударе Вооружённых сил (РФ) по входящим в НАТО странам Европы или военным объектам США и альянса, включая находящиеся в космосе.
Кроме того, уточняется, что в варианте эскалации ситуации есть три шага: гипотетическая атака России на союзника США по НАТО, реакция Вашингтона на это и реакция Москвы на действия американской стороны.
«Целью политики США в войне до сих пор было избежать войны между НАТО и Россией. Ограниченное нападение России на НАТО не отменяет этой цели», — говорится в докладе.
Далее в нём рассматривается четыре сценария военных действий. Первым является якобы возможный российский удар по военному объекту на территории страны — члена НАТО и параллельное публичное обращение Москвы к Вашингтону о прекращении поставок оружия Киеву.
Предполагается, что США могут на это отреагировать дипломатическим и экономическим давлением или симметричным ограниченным ракетным ударом по территории России. При этом признаётся, что все эти действия могут способствовать эскалации конфликта и/или расколу среди американских союзников.
Вторым вариантом названа целенаправленная российская атака на объекты США, например, на спутник, что тоже может привести к человеческим жертвам и эскалации, на что Вашингтон может ответить пропагандистским осуждением, дипломатическим давлением и санкциями.
Третьим вариантом аналитики RAND назвали целенаправленную атаку России — ракетные удары по трём авиабазам в Польше и Румынии, с которых ведутся поставки оружия киевским нацистам, в результате чего будут жертвы среди военных и мирного населения. В этом случае предполагается, что дипломатия и санкции будут только вспомогательными мерами, а главными — ракетные удары по территории РФ, так как Вашингтон в этом случае должен показать Москве, что противостояние с НАТО — это далеко не конфликт на территории Украины.
В то же время в документе утверждается, что даже при «более пропорциональном», превосходящем ударе Запада по территории России у Москвы не должно появиться впечатления, что это начало полномасштабной войны РФ с НАТО и США.
«С этой целью Соединенным Штатам следует избегать нацеливания на узлы управления и контроля, базы бомбардировщиков или радары раннего предупреждения», — добавляется в докладе.
И, наконец, четвёртым сценарием развития ситуации называется масштабная (или «менее сдержанная») атака ВС РФ на военные базы США на территории Европы, и в том числе — базу Рамштайн и порт в Роттердаме, что также повлечёт жертвы среди военных и мирных граждан.
Уточняется, что в этом варианте Вашингтон своим ответом должен убедить российскую сторону в том, что все её действия будут проигрышными, так как при эскалации ситуации она якобы проиграет в войне с НАТО, а в случае продолжения поставок оружия боевикам ВСУ — якобы проиграет в конфликте на территории Украины.
Кроме того, американские аналитики предлагают властям США нанести удар по воссоединившимся с Россией регионам под предлогом того, что Вашингтон считает их принадлежащими Киеву. В то же время уточняется, что американской стороне в этом случае нужно пройти между Сциллой и Харибдой: недостаточно мощный удар союзники США воспримут в качестве доказательства слабости и нежелания защищать страны НАТО, в также нужно, чтобы Россия не восприняла такой удар как войну с альянсом, так как Вашингтон не планирует таковую.
При этом подчёркивается, что наличие у Москвы ядерного оружия осложняет стратегию США.
«Возможность применения (Москвой) ядерного оружия <…> будет играть решающую роль при реагировании на любую эскалацию России», — говорится в докладе.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в МИД РФ отметили активность США по оказанию давления на ряд стран в вопросе передачи Киеву авиатехники, произведенной в СССР и России. В частности, такая работа ведется через посольства США в некоторых странах.