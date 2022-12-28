Вашингтон, 28 декабря, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Доклад о стратегии эскалации Соединённых Штатов в противостоянии с Россией выпустила накануне католического Рождества корпорация RAND, являющаяся обслуживающим американские военные ведомства аналитическим центром. Документ 28 декабря проанализировала обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Российский флаг

Отмечается, что в стратегии главной целью властей США в нынешнем кризисе, как считают эксперты RAND, названа возможность «наказывать» и «сдерживать» Россию, но делать это таким образом, чтобы у Москвы не было повода для использования ядерного оружия и ситуация не привела к полномасштабной войне НАТО и РФ.

Также указывается, что в докладе корпорации ответственность за новый виток эскалации ситуации на Украине уже традиционно для Запада возлагается на Россию, чтобы выставить действия США и остальных стран Запада якобы только «защитой».

При этом американские аналитики не рассматривают вариант нанесения Россией удара по территории США и применение Москвой ядерного, биологического или химического оружия. И рассуждают только об ограниченном неядерном ударе Вооружённых сил (РФ) по входящим в НАТО странам Европы или военным объектам США и альянса, включая находящиеся в космосе.

Кроме того, уточняется, что в варианте эскалации ситуации есть три шага: гипотетическая атака России на союзника США по НАТО, реакция Вашингтона на это и реакция Москвы на действия американской стороны.

«Целью политики США в войне до сих пор было избежать войны между НАТО и Россией. Ограниченное нападение России на НАТО не отменяет этой цели», — говорится в докладе.

Далее в нём рассматривается четыре сценария военных действий. Первым является якобы возможный российский удар по военному объекту на территории страны — члена НАТО и параллельное публичное обращение Москвы к Вашингтону о прекращении поставок оружия Киеву.

Предполагается, что США могут на это отреагировать дипломатическим и экономическим давлением или симметричным ограниченным ракетным ударом по территории России. При этом признаётся, что все эти действия могут способствовать эскалации конфликта и/или расколу среди американских союзников.

Вторым вариантом названа целенаправленная российская атака на объекты США, например, на спутник, что тоже может привести к человеческим жертвам и эскалации, на что Вашингтон может ответить пропагандистским осуждением, дипломатическим давлением и санкциями.

Третьим вариантом аналитики RAND назвали целенаправленную атаку России — ракетные удары по трём авиабазам в Польше и Румынии, с которых ведутся поставки оружия киевским нацистам, в результате чего будут жертвы среди военных и мирного населения. В этом случае предполагается, что дипломатия и санкции будут только вспомогательными мерами, а главными — ракетные удары по территории РФ, так как Вашингтон в этом случае должен показать Москве, что противостояние с НАТО — это далеко не конфликт на территории Украины.

В то же время в документе утверждается, что даже при «более пропорциональном», превосходящем ударе Запада по территории России у Москвы не должно появиться впечатления, что это начало полномасштабной войны РФ с НАТО и США.

«С этой целью Соединенным Штатам следует избегать нацеливания на узлы управления и контроля, базы бомбардировщиков или радары раннего предупреждения», — добавляется в докладе.

И, наконец, четвёртым сценарием развития ситуации называется масштабная (или «менее сдержанная») атака ВС РФ на военные базы США на территории Европы, и в том числе — базу Рамштайн и порт в Роттердаме, что также повлечёт жертвы среди военных и мирных граждан.

Уточняется, что в этом варианте Вашингтон своим ответом должен убедить российскую сторону в том, что все её действия будут проигрышными, так как при эскалации ситуации она якобы проиграет в войне с НАТО, а в случае продолжения поставок оружия боевикам ВСУ — якобы проиграет в конфликте на территории Украины.

Кроме того, американские аналитики предлагают властям США нанести удар по воссоединившимся с Россией регионам под предлогом того, что Вашингтон считает их принадлежащими Киеву. В то же время уточняется, что американской стороне в этом случае нужно пройти между Сциллой и Харибдой: недостаточно мощный удар союзники США воспримут в качестве доказательства слабости и нежелания защищать страны НАТО, в также нужно, чтобы Россия не восприняла такой удар как войну с альянсом, так как Вашингтон не планирует таковую.

При этом подчёркивается, что наличие у Москвы ядерного оружия осложняет стратегию США.

«Возможность применения (Москвой) ядерного оружия <…> будет играть решающую роль при реагировании на любую эскалацию России», — говорится в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в МИД РФ отметили активность США по оказанию давления на ряд стран в вопросе передачи Киеву авиатехники, произведенной в СССР и России. В частности, такая работа ведется через посольства США в некоторых странах.