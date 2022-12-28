Москва, 28 декабря, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Законопроект, дающий автовладельцам право выбора «привязки» полиса ОСАГО к автомобилю или к владельцу, разработали депутаты фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Сейчас такого выбора просто нет, что доставляет людям ощутимые неудобства и с организационной, и с финансовой точек зрения», — отметил один из авторов инициативы депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Предусматривается альтернативная возможность заключения договора ОСАГО, который бы мог действовать в отношении любого транспортного средства (ТС), находящегося во владении страхователя, если оно соответствует типу (категории) и назначению транспортного средства, указанного в таком договоре.

Предполагается, что обладатель такого «универсального» полиса сможет управлять любым находящимся в его владении транспортным средством, категория которого совпадает с категорией, указанной в страховом полисе.

Сейчас структура коэффициентов возлагает на страхователя ответственность за возраст, стаж, аварийность иных водителей, которые указываются в полисе ОСАГО, что значительно увеличивает размер страховой премии.

Отметим, что с такой инициативой парламентарии выходят не в первый раз. В июне 2021 года профильный комитет Госдумы по финрынку выступил против законопроекта. Принятие закона, по мнению комитета, приведет к трудностям администрирования и повысит стоимость ОСАГО.