Вашингтон, 28 декабря, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Исполнитель в жанре регги и внук легендарного музыканта Боба Марли артист Джозеф «Джо Мерса» Марли ушёл из жизни в возрасте 31 года. Об этом 27 декабря пишет издание TMZ.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Музыкант скончался в возрасте 31 года, обстоятельства его смерти не приводятся, Предполагается, что причиной ухода из жизни музыканта могло стать ухудшение состояния здоровья в связи с астмой. Однако никто из представителей Джо Мерсы не подтвердил данную информацию.

Напомним, дебют на сцене Джозефа Марли состоялся в 2014 году, музыкант выпустил EP (мини-альбом) под названием Comfortable. В альбом вошли такие треки, как Rock and Swing и Bogus. Также артист выпустил хит Burn It Down в 2016 году, а в 2021 году вышел второй EP музыканта под названием Eternal.