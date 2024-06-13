Херсон, 28 декабря, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Киевский режим осудил на 15 лет за сотрудничество с Россией чиновницу из Херсонской области Ларису Котляр, которую Киеву выдала Латвия, сообщил глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

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По его словам, женщина ранее эвакуировалась в РФ, но решила выехать в Европу, чтобы навестить свою дочь, а в ходе поездки ее задержали на границе с Латвией.

«Одна из эвакуировавшихся с нами помощниц глав сельсоветов, Лариса Котляр, побыла некоторое время в Российской Федерации, а потом решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. Буквально на латвийской границе она была арестована, депортирована на Украину и тут же в срочном порядке осуждена на 15 лет», — рассказал Барбашов, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, у Киева к тем, кто проявлял малейшую лояльность к России, «отношение просто зверское». Глава районной администрации отметил, что ситуация с Котляр является ярким примером применения киевской стороной репрессий против жителей Херсонской области, которые работали с РФ. Барбашов добавил, что эти люди не могли представить такого отношения к себе, поскольку просто раздавали пособия и гуманитарную помощь, что считается у Киева преступлением.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что киевские каратели убили не менее ста мирных жителей города Херсона. 22 декабря при подрыве автомобиля погиб глава поселка Любимовка в Херсонской области Андрей Штепа.