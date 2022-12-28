Буффало, США, 28 декабря, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Продолжает расти число погибших в результате сильных снегопадов и морозов в штате Нью-Йорк, сообщает 27 декабря телеканал Fox News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Мэр Буффало Байрон Браун заявил о том, что в городе погибло ещё семь человек. Таким образом, общее количество погибших в Буффало достигло 35.

В округе Эри также погибло ещё семь человек. А всего в округе погибло 27 человек.

В округе Ниагара мужчина, спасаясь от холодов, топил печку и задохнулся от угарного газа.

Напомним, что на штат Нью-Йорк в последние дни обрушились сильнейшие снегопады.