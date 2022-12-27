Буффало, США, 28 декабря, 2022, 02:29 — ИА Регнум. Мэр Буффало Байрон Браун резко осудил случаи мародёрства в городе, сообщает 27 декабря телеканал Fox News.

Medaille College Байрон Браун

«Те, кто мародёрствуют, когда люди гибнут в этой суровой зимней буре, просто достойны осуждения. Я не знаю, как они вообще могут жить, как они могут смотреть на себя в зеркало. Они самые низкие из низших», — сказал Браун.

Мэр подчеркнул, что мародёры не берут продукты и лекарства, а просто тащат то, что им нужно. Поэтому их нельзя считать пострадавшими от стихийного бедствия, а лишь грабителями.

В минувшие выходные местное телевидение показало несколько сюжетов о грабежах городских магазинов. Аналогичные видеосъёмки были выложены в социальных сетях. После этого руководство городской полиции заявило о проведении арестов мародёров.

Напомним, что в результате сильных морозов в Буффало уже погибло несколько десятков человек.