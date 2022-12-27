Москва, 27 декабря, 2022, 21:18 — ИА Регнум. В Минпромторге РФ подвели предварительные итоги 2022 года по объемам производства и продажи легковых автомобилей в России. Так, в течение текущего года было произведено свыше 600 тыс. автомашин, продано за этот же период около 800 тыс. новых автомобилей. Об этом 27 декабря сообщил ТАСС вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток машин

«Объемы производства перешагнут отметку в 600 тыс. автомобилей. Объем продаж новых автомобилей ожидается в районе 800 тыс. единиц», — заявил глава ведомства.

Как отметил заместитель председателя правительства России, к концу текущего года ситуация в автопроме стабилизировалась, при этом, по словам Мантурова, эта сфера пострадала больше других.

Напомним, ранее ряд экспертов прогнозировал сокращение производства новых автомобилей в России по итогам 2022 года. В частности, доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финансового университета при правительстве РФ Виталий Жидиков полагал, что выпуск легковушек снизится на 40%.