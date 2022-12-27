Вена, 27 декабря, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Европе может грозить деиндустриализация. Такой сценарий делают вероятным высокие цены на энергоносители. Об этом в интервью газете Der Standard сообщил министр труда и экономики Австрии Мартин Кохер.

Иван Шилов ИА REGNUM Австрия

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«В случае с энергоёмкими компаниями существует риск деиндустриализации в Европе. Если этот разрыв в ценах будет продолжаться долго, то мы потеряем производство», — считает глава австрийского министерства.

Он также отметил, что в дальнейшем будет риск потери рабочих мест и появится стратегическая зависимость.

«Это не влияет на всю экономику, но влияет на такие области, как производство стали, бумаги, стекла…» — пояснил Кохер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что энергетический кризис, с которым столкнулся ЕС, носит искусственный характер, и его цель — уничтожить европейскую промышленность, дабы поддержать экономику США путём перетока капитала и перенесения туда производств.