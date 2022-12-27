Донецк, 27 декабря, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» арктического соединения Северного флота успешно выполняют боевые задачи на южном участке зоны проведения специальной военной операции. Видео о несении службы этими подразделениями 27 декабря опубликовало Министерство обороны России.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM 152-мм самоходная гаубица 2С3 «Акация»

«99% сил противника, которые пытались на нас наступать, были уничтожены», — рассказал военнослужащий с позывным «Колдун».

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Своё подразделение боец называет героическим. Он рассказал, что за мужественные и самоотверженные действия на поле боя награждены все без исключения бойцы. У некоторых солдат и офицеров по две, три боевые награды. Среди них есть Герои России, награжденные орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, медалью «За отвагу».

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в результате комплексного огневого поражения российскими войсками позиций ВСУ на южнодонецком направлении было уничтожено свыше 70 киевских боевиков.