Анкара, 27 декабря, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В Турции состоялось вручение верительной грамоты послом Израиля Ирит Лиллиан президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану. Церемония прошла в президентском комплексе 27 декабря в отсутствии представителей прессы, сообщила администрация главы Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Стоит отметить, что впервые за последние четыре года в обоих странах начали работу послы. Ирит Лиллиан стала первым за это время послом Израиля в Турции. В свою очередь в Тель-Авиве начал работать посол Турции в Израиле Шакир Озкан.

Напомним, до назначения послом в Турции Ирит Лиллиан занимала должность временного поверенного в делах Израиля в Анкаре.

Напомним, Анкара и Тель-Авив решили восстановить полные дипломатические отношения в 2022 году после длительного перерыва. Премьер-министр Израиля Яир Лапид отметил, что «улучшение отношений будет способствовать углублению связей между двумя народами, расширению экономических, торговых и культурных связей, укреплению региональной стабильности».