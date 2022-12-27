Донецк, 27 декабря, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу побывала с рабочей поездкой в Донбассе. Она отвезла детям ЛНР и ДНР новогодние подарки, а также проинспектировала процесс доставки гуманитарной помощи в регионы, навестила раненых военнослужащих в Луганской многопрофильной больнице и передала им телевизоры.

Primorsky.ru Ксения Шойгу

«Вместе с партнерами и участниками проектов «Лиги Героев» мы не только собрали более 110 тысяч новогодних подарков, которые прямо сейчас приезжают в самые разные уголки Донбасса, но и организовали для детишек и их родителей 35 новогодних представлений», — говорится в сообщении организации в телеграм-канале.

Как отметила Шойгу, команда «Лиги Героев» очень рада, что ей «удалось устроить 35 новогодних представлений для детишек в абсолютно разных уголках ЛНР и ДНР». Что касается подарков, то их развезут «по всем новым территориям». Новый год будет у всех детей, «независимо от обстоятельств», подчеркнула Ксения Шойгу.

Одним из первых пунктов поездки, где побывала глава «Лиги Героев», стала специальная школа-интернат в Петровском, где находятся дети, эвакуированные из приюта в Стаханове. Гости привезли для него, а также для учебно-реабилитационного центра для слепых и слабовидящих детей не только новогодние подарки воспитанникам, но и бойлеры, котлы, постельное белье и другие вещи первой необходимости.