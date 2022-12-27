Москва, 27 декабря, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил с профессиональным праздником — Днём спасателя — главу МЧС Александра Куренкова, в течение многих дет руководившего этим ведомством министра обороны Сергея Шойгу и всех остальных работников этой сферы. Он заявил об этом 37 декабря в ходе заседания координационного совета по обеспечению нужд армии.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

«Сегодня в нашей стране отмечается День спасателя. Пользуясь случаем, хочу от всей души поздравить присутствующих здесь министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Вячеславовича Куренкова. И, конечно, ещё хотел бы поздравить Сергея Кужугетовича Шойгу, который много лет возглавлял службу, да и всех спасателей», — сказал он.

Также российский премьер-министр отметил, что это сотрудники МЧС первыми приходят на помощь пострадавшим занимаются спасением жизней людей, при этом нередко рискуя своими собственными и подавая этим пример доблести, отваги и мужества.

«Искренне желаю всем, кто занимается такой работой, их родным, близким крепкого здоровья, всего самого доброго. С Днём спасателя!», — заключил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в День спасателя министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу возложил цветы к монументу сотрудникам МЧС в Москве, а также принял участие в церемонии открытия памятника Евгению Зиничеву.