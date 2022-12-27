Кабул, 27 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай обвинил США в произошедшем в стране, пишет газета Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Хамид Карзай обвинил США в войне в Афганистане. По его словам, война велась не против терроризма, а против народа.

«Я изменился с того момента, как осознал, что война, которая ведется под знаменем победы над терроризмом, на самом деле проводится против афганского народа», — пояснил экс-президент страны в интервью газете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в США всерьез озабочены вопросом восстановления военного присутствия в Афганистане.