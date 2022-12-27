Москва, 27 декабря, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В храме Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине в Москве состоится 28 декабря церемония прощания с советской и российской актрисой Алей Никулиной. Об этом 27 декабря сообщила в своём телеграм-канале пресс-служба московского театра «Эрмитаж», в котором покойная проработала много лет.

Театр «Эрмитаж» Аля Никулина.

«Прощание и отпевание пройдут 28 декабря в 13:30 в храме Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине по адресу: Алтуфьевское шоссе 4, стр. 1», — говорится в сообщении.

При этом ранее в пресс-службе театра сообщили, что прощание с Никулиной состоится 28 декабря в 13:00 в Траурном зале Госпиталя для ветеранов войн №3 в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря стало известно, что советская и российская актриса театра и кино Аля Никулина ушла из жизни в возрасте 85 лет.