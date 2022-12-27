Кишинёв, 27 декабря, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Социологические опросы, проводимые в Молдавии в течение десятилетий, показывают, что мало кого из жителей страны волнует приднестровский конфликт и нахождение в регионе российских миротворцев. Об этом 27 декабря интернет-изданию Agora заявил депутат молдавского парламента от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Оазу Нантой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Его также возмутило то, что в Молдавии не снижается популярность президента России Владимира Путина.

«Наше общество совершенно не волнует так называемый приднестровский конфликт, стоящий на самом последнем месте в списке забот. И Путин с момента прихода к власти был и остается самым популярным политиком в Молдавии», — сказал Нантой.

Депутат с сожалением отметил, что и заявления представителей молдавских властей о вероятном «вторжении» России не нашли отклика у жителей республики.

Напомним, ранее Нантой потребовал прекратить переговоры с Приднестровьем и изменить статус Гагаузской автономии, жители которой в 90-е согласились войти в состав Молдавии. Он упрекнул гагаузские власти в продвижении русского языка. В ПДС после этого заявили, что данная позиция не была согласована с партией.