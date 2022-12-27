Вашингтон, 27 декабря, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Последняя поездка президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с главой американского государства Джо Байденом свидетельствует о том, что Киев находится на грани поражения. Такое мнение высказал обозреватель Al Mayadeen Аммар Брахми в эфире телеканала 27 декабря.

President. gov. ua Владимир Зеленский

«Конечно нет, это не был рядовой визит. <…> Он является последним сигналом SOS перед неизбежным поражением украинской армии», — считает автор.

Отмечается, что полная ликвидация систем противовоздушной обороны ВСУ приведет к неминуемому поражению киевского режима.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание Military Watch выразило мнение, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot будут малоэффективными в зоне специальной военной операции.