Москва, 27 декабря, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В МИД РФ отметили активность США по оказанию давления на ряд стран в вопросе передачи Киеву авиатехники, произведенной в СССР и России. В частности, такая работа ведется через посольства США в некоторых странах. Об этом сообщила 27 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем комментарии, размещенном в телеграм-канале МИД РФ.

Krasimir Grozev МиГ-29 ВВС Болгарии

«Отмечаем повышенную активность американских правительственных эмиссаров, действующих в том числе через посольства США в иностранных государствах и оказывающих неприкрытое давление на военно-политическое руководство стран, в силовых структурах которых имеется авиационная техника (самолеты и вертолеты) российского (советского) производства, с целью прекращения её эксплуатации и последующей передачи через прозападных посредников киевскому режиму», — говорится в комментарии.

Как отметила Мария Захарова, эти призывы в Вашингтоне обосновывают тем, что якобы Российская Федерация в настоящее время не способна «обеспечить качественное техническое обслуживание и поставку оригинальных запасных частей, необходимых для ремонта» авиатехники.

В ответ на эти измышления США представитель российского внешнеполитического ведомства заверила, Россия «неукоснительно исполнит все соответствующие обязательства перед своими партнёрами по имеющимся и будущим проектам».