Пашинян заявил, что хотел бы обсудить с Путиным вопрос Лачинского коридора
Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Главный вопрос, который армянская сторона хотела бы обсудить в ближайшее время с Россией, — это проблема Лачинского коридора, заявил 27 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Отметив, что кризис в Лачинском коридоре — основной вопрос, который сейчас волнует руководство Армении и контексте нагорно-карабахского конфликта, Пашинян указал на то, что эта дорога, считающаяся зоной ответственности российских миротворцев, перекрыта почти 20 дней.
Он напомнил, что Баку в рамках трёхсторонних соглашений гарантировал беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору.
Напомним, российские миротворцы находятся на территории соединяющего Армению и Нагорный Карабах Лачинского коридора с конца 2020 года. Азербайджан тогда гарантировал безопасность движения по коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.