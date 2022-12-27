Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Главный вопрос, который армянская сторона хотела бы обсудить в ближайшее время с Россией, — это проблема Лачинского коридора, заявил 27 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM
Никол Пашинян

Отметив, что кризис в Лачинском коридоре — основной вопрос, который сейчас волнует руководство Армении и контексте нагорно-карабахского конфликта, Пашинян указал на то, что эта дорога, считающаяся зоной ответственности российских миротворцев, перекрыта почти 20 дней.

Он напомнил, что Баку в рамках трёхсторонних соглашений гарантировал беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору.

«Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. И, конечно же, хотелось бы обсуждать эту ситуацию и какие есть варианты, и благодарю за такую возможность».
Никол Пашинян

Напомним, российские миротворцы находятся на территории соединяющего Армению и Нагорный Карабах Лачинского коридора с конца 2020 года. Азербайджан тогда гарантировал безопасность движения по коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.