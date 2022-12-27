Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Главный вопрос, который армянская сторона хотела бы обсудить в ближайшее время с Россией, — это проблема Лачинского коридора, заявил 27 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Отметив, что кризис в Лачинском коридоре — основной вопрос, который сейчас волнует руководство Армении и контексте нагорно-карабахского конфликта, Пашинян указал на то, что эта дорога, считающаяся зоной ответственности российских миротворцев, перекрыта почти 20 дней.

Он напомнил, что Баку в рамках трёхсторонних соглашений гарантировал беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору.

Никол Пашинян «Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. И, конечно же, хотелось бы обсуждать эту ситуацию и какие есть варианты, и благодарю за такую возможность».

Напомним, российские миротворцы находятся на территории соединяющего Армению и Нагорный Карабах Лачинского коридора с конца 2020 года. Азербайджан тогда гарантировал безопасность движения по коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.