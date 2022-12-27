Москва, 27 декабря, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В рамках спецоперации уничтожено 7267 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, сообщил 27 декабря журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны России Уничтоженная техника ВСУ

По данным Минобороны, за время проведения спецоперации российские военные уничтожили 352 самолёта и 192 вертолёта ВСУ, а также 2734 беспилотника.

Кроме того, уничтожено 399 зенитных ракетных комплексов ВСУ, 7267 танков и других боевых бронированных машин, отметил представитель Минобороны РФ.

Ликвидировано также с момента начала СВО 947 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3729 орудий полевой артиллерии и миномётов и 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.