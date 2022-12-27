Киев, 27 декабря, 2022, 15:01 — ИА Регнум. За 11 месяцев с начала года государственный долг Украины в долларовом эквиваленте вырос на 9,7%, или на $9,5 млрд, и составил ️на 30 ноября 3929,7 млрд в гривневом эквиваленте, в валютном ― 107,46 млрд долларов. Это 83,1% от прогнозируемого уровня ВВП, который ожидается в объёме $128,5 млрд. Об этом 27 декабря сообщил глава комитета законодательного органа киевского режима по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика на Украине

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Так, по его словам, только за ноябрь госдолг Украины вырос на $4,34 млрд (или 158,7 млрд гривен). В качестве основной причины роста государственного долга страны в прошлом месяце депутат назвал внешние заимствования на финансирование дефицита бюджета.

«Почти 2/3 государственного долга составляет внешняя задолженность, большая часть из которой ― это льготные долгосрочные кредиты […] которые предоставляются на исключительных льготных условиях со сроком погашения до 35 лет, с льготными периодами на обслуживание и низкими процентными ставками», ― написал парламентарий в телеграм-канале.

Гетманцев отметил, что, несмотря на ощутимый рост государственного долга, долговые риски остаются контролируемыми.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings из-за отсрочки платежей по украинскому государственному долгу понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до SD («выборочный дефолт»). Эксперты рассматривают сделку (отсрочку платежей по госдолгу Украины) как «проблемную и равносильную дефолту».