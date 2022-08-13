Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Рейтинги Украины в иностранной валюте были понижены международными рейтинговыми агентствами S& P Global Ratings и Fitch Ratings из-за отсрочки платежей по украинскому государственному долгу.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Учитывая объявленные условия реструктуризации и наши критерии, мы рассматриваем сделку (отсрочку платежей по госдолгу Украины — ред.) как проблемную и равносильную дефолту», — приводит агентство Reuters слова представителей S& P. В результате этого рейтинг Украины в иностранной валюте был понижен рейтинговым агентством до SD («выборочный дефолт»).

В свою очередь, агентство Fitch посчитало отсрочку выплат процессом обмена проблемного долга, в результате чего рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте был им понижен с С («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зарубежные инвесторы заморозили по просьбе киевского режима выплаты Украины по международным облигациям почти на $20 млрд.