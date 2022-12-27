Берлин, 27 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Из-за выросших цен на электроэнергию в Германии в 2023 году ожидаются «беспрецедентно массовые» банкротства медицинских учреждений. Об этом 27 декабря сообщает редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на главу Германского общества больниц (отраслевой ассоциации) Геральда Гасса.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

«На наши клиники надвигается волна банкротств, которая накроет их в 2023 году, её уже практически не остановить», — сказал он.

Также указывается, что, по данным указанной ассоциации, 59% немецких больниц завершают 2022 год с убытком, в то время как год назад таких медучреждений было только 43%.

При этом отмечается, что прибыль по итогам завершающегося года получили только 20% медучреждений, что в два раза меньше по сравнению с 2021 года, и добавляется, что 57% управляющих больницами ждут продолжения в 2023 году «ухудшения финансового положения медучреждений».

Кроме того, уточняется, что Гасс рассказал, что выделенная в 2022 году немецким правительством больницам помощь «не смогла компенсировать структурный дефицит финансов в отрасли, обусловленный повышением затрат» из-за резкого роста цен на энергоносители.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета Die Welt сообщила, что, по оценкам ведущих немецких аналитических центров в области экономики, валовой внутренний продукт (ВВП) Германии в 2023 году снизится в среднем на 0,8%.