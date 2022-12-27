Донецк, 27 декабря, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Донецке задержаны четыре человека после убийства семьи в Макеевке, сообщает 27 декабря Следственный комитет Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Согласно полученным данным, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц с особой жестокостью» и «Завладение автомобилем без цели хищения» после расправы над семьей в Макеевке.

Сообщается, что к работе на месте происшествия были привлечены следователи-криминалисты. Они оперативно установили автомобиль, на котором скрылись подозреваемые. Позже в одной из квартир Донецка были задержаны четыре человека. В ходе обыска изъяли оружие и две гранаты. Задержанным грозит мера пресечения в виде заключения под стражу.

Трагедия произошла 26 декабря в ДНР. Семья из восьми человек была расстреляна неизвестными злоумышленниками в Макеевке. Среди погибших — дети в возрасте один год, семь лет и девять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре общественных связей МВД ДНР сообщили, что правоохранительные органы задержали подозреваемых в убийстве семьи в Макеевке, раскрыть преступление удалось по горячим следам.