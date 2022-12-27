Москва, 27 декабря, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Граждане России, которые будут работать в праздничные дни, могут рассчитывать на повышенную оплату труда. Об этом 27 декабря напомнили в Федеральной службе по труду и занятости.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни», ― указали в Роструде.

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Так, работникам, получающим оклад, должно быть выплачено вознаграждение не менее чем в двойном размере; для сдельщиков ― не менее чем по двойным сдельным расценкам. Те же работники, чей труд оплачивается по тарифам, должны получить оплату в размере не менее двойной тарифной ставки.

Кроме того, по желанию сотрудника за работу в нерабочий праздничный день ему может быть предоставлен другой день отдыха, в этом случае работа в этот день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

«В случае нарушения трудовых прав работник может обратиться в государственную инспекцию труда», ― отмечается в сообщении Роструда в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2023 году нерабочими праздничными днями объявлены дни с 1 по 8 января.