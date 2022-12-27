Вашингтон, 27 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Снежная буря, разыгравшаяся в двенадцати американских штатах, привела к гибели 57 человек, сообщает 27 декабря телеканал NBC.

(сс) Aliazimi Снежные бури в США

Согласно полученным данным, 27 человек погибли в округе Эри на западе Нью-Йорка. Жертвами непогоды также стали жители в штатах Нью-Йорк, Огайо, Кентукки, Миссури, Теннесси и Канзас.

В понедельник, 26 декабря, президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайный ситуации из-за снежной бури.

Как сообщало ИА REGNUM, снежная буря в США привела как минимум к 55 человеческим жертвам. Большая часть погибших проживала в приграничном с Канадой округе Эри.

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