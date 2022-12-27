В Ленобласти арестован подозреваемый в стрельбе в квартиру с детьми
Приозерск, Ленинградская область, 27 декабря, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Приозерском районе Ленинградской области 57-летнему местному жителю предъявлено обвинение в хулиганстве после того, как он, по версии следствия, выстрелил из ракетницы в дверь соседней квартиры, где в это время находились двое детей. Обвиняемый заключен под стражу по решению суда.
Преступление было совершено вечером 24 декабря. По версии следствия, сильно пьяный мужчина, на почве внезапно возникшей неприязни к соседям, выстрелил из ракетницы в дверь их квартиры. Там в этот момент находились двое девочек-подростков 2007 года рождения. Почувствовав запах гари, они позвонили в экстренные службы и выбрались на улицу через окно. Пожар в квартире был ликвидирован.
Мужчина обвиняется в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. За это ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Сазину доложить о ходе расследования уголовного дела.