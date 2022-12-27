Кременная, ЛНР, 27 декабря, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» сожгли танки вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении на линии соприкосновения Сватово — Кременная. Об этом 26 декабря сообщили военкоры «Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Тяжелая огнеметная система «Солнцепек»

«Солнцепек» «Отважных» сжег танки ВСУ на лиманском фронте», — говорится в сообщении «Русской Весны», опубликованном в Telegram-канале.

Также сообщение было сопровождено видеоматериалом, на котором запечатлено поражение танка ВСУ в момент удара из ТОС. Отмечается, что второй танк, находившийся недалеко от первого, чуть позже был выведен из строя.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что бойцы группы «Отважные» Центрального военного округа в районе Сватово отбили несколько атак вооруженных сил Украины при поддержке БМПТ «Терминатор».