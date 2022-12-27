Москва, 27 декабря, 2022, 11:40 — ИА Регнум. На сегодняшний день российской экономике выгоден более слабый рубль. Об этом 27 декабря в интервью «России 24» заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

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Он подчеркнул, что «крепкий рубль свою роль сыграл». Сейчас же доходы компаний «падают, просаживаются», что «сказывается на инвестициях».

«В этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь рубль 70–80 рублей за доллар», — пояснил Белоусов.

Напомним, на 24–26 декабря 2022 года Банк России установил официальный курс доллара на уровне 68,676 рубля, что на 3,4546 рубля ниже предыдущего показателя.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что снижение курса рубля находится под контролем и вызвано тем, что укрепление национальной валюты привело к дефициту бюджета к концу года, который оценивается примерно в 2 трлн рублей. По его словам, для того, чтобы его закрыть, курс доллара должен вырасти до 75 рублей.

По мнению эксперта, на курс рубля оказали влияние очередные санкции, в том числе потолок цен на нефть и газ, выросший отток капитала из России, сокращение выручки экспортеров нефти из-за снижения цены.