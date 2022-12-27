Москва, 27 декабря, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В День спасателя министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу возложил цветы к монументу сотрудникам МЧС в Москве, а также принял участие в церемонии открытия памятника Евгению Зиничеву. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Телеграм-канал Министерства обороны РФ Сергей Шойгу возложил цветы к монументу сотрудникам МЧС в Москве

Отмечается, что Шойгу вместе с главой МЧС России генерал-лейтенантом Александром Куренковым почтили память, возложив цветы к монументу спасателям, пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС.

«Также Шойгу принял участие в церемонии открытия памятника Герою России генералу армии Евгению Николаевичу Зиничеву, погибшему 8 сентября 2021 года при исполнении служебных обязанностей, спасая жизнь человеку», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что также в церемонии открытия памятника Зиничеву приняли участие глава Росгвардии Виктор Золотов, помощник президента РФ Дмитрий Миронов, губернатор Тульской области Евгений Дюмин, нынешний глава МЧС Александр Куренков и вдова погибшего — Зиничева Наталья.

Отметим, Евгений Зиничев погиб в возрасте 55 лет 8 сентября 2021 года во время учений в Красноярском крае на плато Путорана, спасая сорвавшегося со скалы известного режиссера Александра Мельника, прилетевшего с ним для съемок документального фильма про Арктику. Посмертно был удостоен звания Героя России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником.