Москва, 27 декабря, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Группа хакеров RaHDit выложила на антифашистском портале «Немезида» данные более тысячи украинских интернет-активистов, которые «пакостят» в российских социальных сетях, сообщается 27 декабря в телеграм-канале группировки.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

В сообщении RaHDit говорится, что группа подготовила предновогоднюю серию списков, раскрывающих киберфашистов и их кукловодов из силовиков и военных. В сеть выложили данные свыше тысячи интернет-активистов, и тех, кто занимается хулиганством, думая, что они «хакеры», и маркетологов, таргетологов и SMM’щиков, которые пакостят в соцсетях. На сайте опубликованы два списка. В подразделе IT Army of Ukraine фигурируют 759 человек, которые «пакостят» в соцсетях, в в списке SMM"щиков движения Save UA — 406 человек.

В ноябре RaHDit опубликовала на «Немезиде» списки курсантов и преподавателей Академии службы безопасности Украины. Тогда в сеть попали данные свыше 400 человек, которые в ближайшее время пополнят ряды украинских спецслужб, а также тех, кто их обучает. В сентябре хакеры RaHDit выложили в открытый доступ сведения в отношении 1,5 тысяч действующих сотрудников службы внешней разведки Украины.

Как передавало ИА REGNUM, ранее национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что в 2023 году КНДР может активизировать деятельность, направленную на кражу информации о новейших технологиях.

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