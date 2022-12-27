Москва, 27 декабря, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Повышением тарифов на электроэнергию власти принуждают граждан вести ночной образ жизни. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

Парламентарий сообщил о потоке жалоб граждан на скачок роста стоимости электроэнергии с 1 декабря 2022 года. Миронов считает повышение тарифов на ЖКХ необоснованным и незаконным.

«Мы прямо указали на это правительству. Но раз власть настояла на своем и пообещала проиндексировать не больше чем на 9%, извольте выполнить обещание», — призвал Миронов.

Для превышения максимального уровня индексации используются нехитрые уловки, рассказал депутат.

«Например, в Московской и Свердловской областях для однотарифного счетчика рост электроэнергии действительно вписывается в плановые пределы, а вот для двухтарифных счетчиков подорожание в Подмосковье доходит до 15,7%, а на Среднем Урале — аж до 35%, то есть почти четырехкратное превышение!» — пояснил депутат.

Он возмущен ответом ФАС, служба считает, что нарушений в такой индексации нет.

«Смысл ответа: ничего не нарушено, а хотите платить меньше — пользуйтесь электричеством ночью. Цинизм зашкаливает, особенно если учесть, что «прогрессивные» двухтарифные счетчики, по идее, предназначены помочь жильцам экономить электроэнергию. Во всяком случае не для того, чтобы вынуждать людей вести ночной образ жизни!» — заявил Миронов.

Он предложил чиновникам отработать этот эксперимент на себе и призвал региональные власти проявить благоразумие и прекратить манипуляции с тарифами, которые ведут к скачку цен на электроэнергию.

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Правительство РФ проводит индексацию тарифов ЖКУ для населения вместо запланированной ранее на 1 июля 2023 года, обещали, что предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года не превысит 9%. Однако в ряде регионов России индексация окажется выше. Властям регионов разрешено менять тарифы на свое усмотрение: повышение в некоторых субъектах РФ может быть на 50% выше принятой на федеральном уровне средней величины.

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