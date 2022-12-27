Вашингтон, 27 декабря, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Боевики преступного киевского режима в ходе военных действий на территории Украины понесли огромнейшие потери и потому теперь направляют на фронт подростков в возрасте 13–15 лет. Об этом 26 декабря заявил советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на своём канале в YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

Как отметил Макгрегор, в ходе боевых действий ВСУ понесли «ужасающие потери», в число которых входят свыше 100 тысяч погибших и ещё 35 тысяч пропавших без вести.

«Начинаешь складывать эти цифры — и получается 150 тысяч военных. Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки», — сказал он.

При этом экс-советник главы Пентагона указал на высокую подготовку и мастерство военных Вооружённых сил России.

«Я впечатлён тем, как русские проводят боевые операции», — добавил Макгрегор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель польской газеты NDP Яцек Тохман написал, что военная служба боевиков ВСУ проходит в тяжелейших условиях и потому они сдаются в плен российским военным при первой же возможности.