Варшава, 27 декабря, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Военная служба боевиков преступного режима Киева проходит в тяжелейших условиях, и потому они сдаются в плен российским военным при первой же возможности. Об этом 27 декабря написал обозреватель польской газеты NDP Яцек Тохман.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Солдаты живут в ужасных условиях и массово погибают — прежде всего по вине собственных командиров, а также из-за нехватки техники, питания, медикаментов и топлива. Естественно, что голодные и дезориентированные украинские солдаты, которым дали неисправное оружие, сдаются при любой возможности», — говорится в его статье.

Также Тохман отметил, что власти и военное руководство киевского режима намерены принять более жесткий закон о дезертирах на фоне тяжёлого положения полностью деморализованных и дезориентированных боевиков ВСУ.

При этом обозреватель предположил, что такая мера будет способствовать только усугублению тяжёлой ситуации в рядах украинских боевиков и даст их некомпетентным командирам беспрецедентную возможность для шантажа своих бойцов и того, что они смогут отдавать любой бесчеловечный приказ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал целью НАТО победу над Россией на поле боя.