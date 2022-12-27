Москва, 27 декабря, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Победу над Россией на поле боя назвал целью НАТО российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО — победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны», — заявил Лавров в интервью ТАСС.

По словам главы МИД РФ, натовцы «на многое готовы» для воплощения в жизнь своих планов. Подтверждением противостояния России не столько с Киевом, сколько с НАТО служит транслируемая Зеленским позиция.

Напомним, Зеленский продолжает заявлять, что не хочет никаких «компромиссов» с Россией.