Лавров назвал целью НАТО уничтожение России «на поле боя»
Москва, 27 декабря, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Победу над Россией на поле боя назвал целью НАТО российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Иван Шилов ИА REGNUM
НАТО
«Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО — победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны», — заявил Лавров в интервью ТАСС.
По словам главы МИД РФ, натовцы «на многое готовы» для воплощения в жизнь своих планов. Подтверждением противостояния России не столько с Киевом, сколько с НАТО служит транслируемая Зеленским позиция.
Напомним, Зеленский продолжает заявлять, что не хочет никаких «компромиссов» с Россией.