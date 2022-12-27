Париж, 27 декабря, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Владимир Зеленский выступал в Конгрессе США перед составом законодательного органа, который не имеет политической власти в Соединенных Штатах, заявил 26 декабря в своем YouTube-канале французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Как напомнил бывший парламентарий, в зале, в который прибыл главарь киевского режима, находились только 82 из 213 республиканцев в палате представителей. Филиппо отметил, что часть из них отказалась аплодировать для поддержки слов Зеленского.

Французский политик подчеркнул, что в Конгрессе США намечаются дебаты по вопросу дальнейшей помощи Киеву, который пока поддерживается НАТО и американскими «ястребами». Экс-депутат Европарламента также сослался на информацию телекомпании CNN, согласно которой в Соединенных Штатах снижается число людей, думающих, что нужно поддерживать Украину «столько, сколько это возможно».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где выступил в Конгрессе США, заверив слушателей в победе Киева над Россией. Он также подарил конгрессменам украинский флаг.