Краснодар, 27 декабря, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Водитель, находившийся за рулем автомобиля BMW, сбил пожилую женщину с тремя внуками на нерегулируемом пешеходном переходе в Краснодаре, после чего двое детей были доставлены в больницу, 26 декабря сообщили журналистам в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Краснодарскому краю.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходный переход

Об этом передает РИА Новости. По информации ведомства, в больницу поступили трехлетняя девочка, получившая различные травмы, и шестилетний мальчик с переломом кисти. По факту происшествия начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Центральном районе Новосибирска пострадали двое мальчиков 12 лет, которые были сбиты автомобилем на регулируемом пешеходном переходе.